Алина, 25 Мамкина интеллектуалка. Делаю карьеру в науке, люблю классическую литературу и немецкую философию, но и шуточки про письки ваших бывших в состоянии отшутить. Короче говоря, идеальный собеседник! А еще я мечтаю написать книгу и сейчас прохожу курсы по художественному письму. В поисках подружжжки🥰 Очень часто хочется выбраться куда-то, но вокруг либо домоседы, либо нищие студенты. P.S.: я всем сердцем люблю Тейлор Свифт — ну вдруг ты тоже!

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

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