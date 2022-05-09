Москва
Профиль пользователя Al.se.sh
О себе
Привет, меня зовут Алёна, мне 25 лет.😍
Работаю в строительной организации Инженером ПТО💔
В свободное время занимаюсь спортом💪
Прошла обучение по матрице судьбы🥰 если есть желание, можем сделать тебе разбор по дате рождения (так же матрицу совместимости с партнером или детскую матрицу) ✅️
Живу в Москве, ищу дрезей для прогулок и общения🤗
Инст - al.se.sh
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Погуляться по красивым местам🌺
Без разницы куда, главное хорошая компания ❤️
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Сходить в Музей мёртвых кукол
Разбор матрицы судьбы, психология и душевные разговоры🌱
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Найти новые знакомства, подружиться
Найти подругу
Ищу подруг
Хочу найти подругу🐁
Расширить круг друзей 🤗
Ищу подруг!💕
Ищу подружку 💕
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Найти подружек
Завести новых друзей 🐰
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Ищу подруг❤️🔥
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Девкиии, я за любой кипишь
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
обсудим интересы?
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Активный отдых
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Просто по душам
Прогуляться по Ботаническому саду)
Погулять в парке
Ищу подруг🧘🏻♀️
Пообщаться, подружиться
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Ищу компаньонок/подруг🌷
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Прогуляться, выпить кофе
Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)
Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом
Ищу компаньонок/подруг🌷
Поговорить душевно о жизни, пообщаться и заодно прогуляться по центру
Погулять по яблоневому саду.(Беляево)
Хочу пообщаться, в дальнейшем найти подруг
ищу подругу!
После работы, территориально Москва-Сити
Прогуляться, пофоткаться, попить кофе, поболтать
Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение
Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐
Кто знает видео игру Phasmophobia?👻Сыграем?)
Пообщаться
Есть здесь кто-то из Тимирязевского района?
Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге
Кто хочет побегать в центре Москвы или лужниках, выбираем день и гоу 😁
Придумаем что нибудь?)
Погулять по парку Царицыно
Прогулка вечером в городе
Погулять в парке Сокольники) с 20:00-22:00
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