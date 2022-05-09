Москва
Профиль пользователя Al.se.sh

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О себе

Привет, меня зовут Алёна, мне 25 лет.😍
Работаю в строительной организации Инженером ПТО💔
В свободное время занимаюсь спортом💪
Прошла обучение по матрице судьбы🥰 если есть желание, можем сделать тебе разбор по дате рождения (так же матрицу совместимости с партнером или детскую матрицу) ✅️
Живу в Москве, ищу дрезей для прогулок и общения🤗
Инст - al.se.sh

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погуляться по красивым местам🌺

Москва → прогуляться, перекусить

Без разницы куда, главное хорошая компания ❤️

Москва → пообщаться

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Музей мёртвых кукол

Москва → пообщаться

Разбор матрицы судьбы, психология и душевные разговоры🌱

Участие в других событиях

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Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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Найти новые знакомства, подружиться

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