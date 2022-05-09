О себе

Привет, меня зовут Алёна, мне 25 лет.😍

Работаю в строительной организации Инженером ПТО💔

В свободное время занимаюсь спортом💪

Прошла обучение по матрице судьбы🥰 если есть желание, можем сделать тебе разбор по дате рождения (так же матрицу совместимости с партнером или детскую матрицу) ✅️

Живу в Москве, ищу дрезей для прогулок и общения🤗

Инст - al.se.sh