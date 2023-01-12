Москва

Профиль пользователя Alonesceal

О себе Сижу дома,читаю славянское фэнтези,наблюдаю за котом. Зимой собираю пазлы,люблю настолки и интересные шоу на ютубе

Есть парень,нет друзей.

Была в сети на этой неделе

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