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Москва
Сижу дома,читаю славянское фэнтези,наблюдаю за котом. Зимой собираю пазлы,люблю настолки и интересные шоу на ютубе
Москва
Профиль пользователя Alonesceal
О себе
Сижу дома,читаю славянское фэнтези,наблюдаю за котом. Зимой собираю пазлы,люблю настолки и интересные шоу на ютубе
Есть парень,нет друзей.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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