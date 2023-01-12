Всем привет! Я много путешествую по Росси по работе, а в отпуска изучаю заграницу. Я люблю летом заниматься вейк серфом, зимой - сноубордом. Иногда смотрю сериалы, фильмы, читаю книги. Сейчас учусь на категорию А, хочу научиться водить мотоцикл. Раз в неделю хожу на йогу✨ Люблю гулять по паркам, ходить в театр, кино. К алкоголю отношусь хорошо, бары и пабы я тоже уважаю🔥

Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

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