Москва
Профиль пользователя Aloha_anoha
О себе
Всем привет! Я много путешествую по Росси по работе, а в отпуска изучаю заграницу. Я люблю летом заниматься вейк серфом, зимой - сноубордом. Иногда смотрю сериалы, фильмы, читаю книги. Сейчас учусь на категорию А, хочу научиться водить мотоцикл. Раз в неделю хожу на йогу✨
Люблю гулять по паркам, ходить в театр, кино. К алкоголю отношусь хорошо, бары и пабы я тоже уважаю🔥
Профиль обновлён 24 июля 2023 г.
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