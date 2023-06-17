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Москва
Профиль пользователя Almaz13

фото пользователя Almaz13

О себе

Кто хочет кумыс?

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу в красный площадь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 37 участников

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