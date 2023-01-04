✔️ Работаю детским фотографом, учусь на юриста ✔️ Рисую, пою и практикуюсь в актерском мастерстве ради удовольствия, стараюсь постоянно заниматься различной физической нагрузкой, сейчас это йога, ранее профессионально занималась танцами, кроме того немного единоборствами, спортивной стрельбой (даже из лука, да, меня называли Робин Гудом в свое время) и некоторыми другими видами спорта ✔️ Читаю много новостей, порой и книги, иногда смотрю видео на Ютубе и слушаю самую разную музыку, будь она русской, английской, японской, французской или итальянской, поп, инди, реп, рок, академическая музыка, что угодно может быть в моем плейлисте ✔️ Обожаю Уэса Андерсона, Достать ножи, Острые Козырьки (моя любовь), Доктора Хауса, Конец этого мира, Римские каникулы и Одри Хепбёрн (да, лучше Монро), ужасы, советское кино, Атаку Титанов, Данганронпу, Мелани Мартинез, The Pretty Reckless, Alt-J, Хадн Дадн, Электрофорез, Дайте танк (!), Crystal Castles, Скриптонита, Хаски, Мирона, Ferry, Николло Макиавелли, Ремарка, Отцы и дети, Идиота Достоевского и кучу других вещей ✔️ Иногда поглядываю бои ММА, хоккей или гонки, но редко, по большей части профан ✔️ Максимально честная и прямая, но из-за этого могу быть грубой и нетактичной, всё говорю в лицо, но вместе с тем уважаю окружающих и стараюсь идти на встречу ✔️ Готова к самым разнообразным отношениям, от нескольких встреч в месяц для прогулки до серьезных романтических

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → Другое Компания для разговора по душам

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.