Пишу песни, вы их можете найти на всех цифровых площадках при введении в запросе "Алло хайп"

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового

Москва → прогуляться, перекусить Предлагаю погулять, сходить в кино или караоке, весело провести время)

Москва → Другое Пошли на Хаски сегодня билеты с меня

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.