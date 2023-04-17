Москва
Профиль пользователя Allo_hype

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О себе

Пишу песни, вы их можете найти на всех цифровых площадках при введении в запросе "Алло хайп"

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, сходить в кино или караоке, весело провести время)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя Nensy
Москва → Другое

Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Познакомиться с общительными, интересными людьми

маленькое фото пользователя Vera_123
Москва → Другое

Идем гулять прям сейчас) Юг Мск

маленькое фото пользователя theanutas
Москва → Другое

Бесплатный концерт 19.08- 19:00 📍Три вокзала. Депо, Новорязанская, 23

маленькое фото пользователя Taranzzz
Москва → Другое

Пошли на Хаски сегодня билеты с меня

маленькое фото пользователя Gl.Vrach
Москва → Другое

Покататься на роликах, попить холодненького.

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.