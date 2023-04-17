Москва
Профиль пользователя Allo_hype
О себе
Пишу песни, вы их можете найти на всех цифровых площадках при введении в запросе "Алло хайп"
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.
Москва → Другое
Познакомиться с общительными, интересными людьми
Москва → Другое
Идем гулять прям сейчас) Юг Мск
Москва → Другое
Бесплатный концерт 19.08- 19:00 📍Три вокзала. Депо, Новорязанская, 23
Москва → Другое
Пошли на Хаски сегодня билеты с меня
Москва → Другое
Покататься на роликах, попить холодненького.
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