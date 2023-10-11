О себе

Люблю спорт, особенно силовые и горный велосипед. Развиваю IT компанию, изучаю английский и часто езжу в короткие путешествия.

Нравится эстетика, делать красивые фотографии.

Глпвное- общий вайб, а говорить можно на любые темы 🙌🏻