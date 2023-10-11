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Москва
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О себе

Люблю спорт, особенно силовые и горный велосипед. Развиваю IT компанию, изучаю английский и часто езжу в короткие путешествия.
Нравится эстетика, делать красивые фотографии.
Глпвное- общий вайб, а говорить можно на любые темы 🙌🏻

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика💬 Пообщаться онлайн
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