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Москва
Люблю спорт, особенно силовые и горный велосипед. Развиваю IT компанию, изучаю английский и часто езжу в короткие путешествия.
Москва
Профиль пользователя Allie
О себе
Люблю спорт, особенно силовые и горный велосипед. Развиваю IT компанию, изучаю английский и часто езжу в короткие путешествия.
Нравится эстетика, делать красивые фотографии.
Глпвное- общий вайб, а говорить можно на любые темы 🙌🏻
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💕 Обсудить отношения
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