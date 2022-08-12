Мне 15. Люблю к-поп музыку. Читаю фэнтези и романтику, особенно люблю вселенную Гришаверс. Выращиваю растения. Очень люблю рисовать картины в диджитале Хожу в спортзал и занимаюсь ушу

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

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