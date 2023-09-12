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Москва
Профиль пользователя Alkin

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О себе

Доброго времени суток! Ищу единомышленников.
💖 Живу и дышу театром, но большое место в моём сердце занимают мюзиклы. Восторгаюсь классической музыкой, люблю культурный отдых (музеи, парки, галереи, путешествия). Также у меня есть хобби: фотография, рисование, чтение, психологии, изучение истории и моды разных эпох.
💔 Не приветсвую: употребление алкоголя, мат, хамство и токсичность в общении. Также не люблю увлечения, связанные с экстримом и риском для жизни.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры💨 Кальян

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Поход в театр. 😉😀

маленькое фото пользователя Alexander500
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MMary

Москва → сходить на мероприятие

Хочу сходить в театр, музей, на выставку. Кто составит компанию?

Откликнулось 8 участников

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