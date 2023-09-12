О себе

Доброго времени суток! Ищу единомышленников.

💖 Живу и дышу театром, но большое место в моём сердце занимают мюзиклы. Восторгаюсь классической музыкой, люблю культурный отдых (музеи, парки, галереи, путешествия). Также у меня есть хобби: фотография, рисование, чтение, психологии, изучение истории и моды разных эпох.

💔 Не приветсвую: употребление алкоголя, мат, хамство и токсичность в общении. Также не люблю увлечения, связанные с экстримом и риском для жизни.