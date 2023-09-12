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Москва
Доброго времени суток! Ищу единомышленников.
Москва
Профиль пользователя Alkin
О себе
Доброго времени суток! Ищу единомышленников.
💖 Живу и дышу театром, но большое место в моём сердце занимают мюзиклы. Восторгаюсь классической музыкой, люблю культурный отдых (музеи, парки, галереи, путешествия). Также у меня есть хобби: фотография, рисование, чтение, психологии, изучение истории и моды разных эпох.
💔 Не приветсвую: употребление алкоголя, мат, хамство и токсичность в общении. Также не люблю увлечения, связанные с экстримом и риском для жизни.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры💨 Кальян
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