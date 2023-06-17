О себе

Люблю природу и путешествия. Человек огня! Люблю животных. Со мной живут самоед, кот, крыса. Люблю петь и танцевать. Катаюсь на горных лыжах, велике, роликах. Люблю разную музыку. Люблю вкусно поесть и отлично готовлю. Люблю создавать атмосферу и настроение. Интресуесюь всем от саморазвития до политики.