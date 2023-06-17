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Москва
Профиль пользователя Alka_zazhigalka

фото пользователя Alka_zazhigalka

О себе

Люблю природу и путешествия. Человек огня! Люблю животных. Со мной живут самоед, кот, крыса. Люблю петь и танцевать. Катаюсь на горных лыжах, велике, роликах. Люблю разную музыку. Люблю вкусно поесть и отлично готовлю. Люблю создавать атмосферу и настроение. Интресуесюь всем от саморазвития до политики.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения📺 Политика🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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