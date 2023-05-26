Москва
Профиль пользователя alka_mscw

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О себе

Люблю рок-концерты и гонять в другие города. Также всегда рада побродить по Москве или поиграть в настолки

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Серебряном бору

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