Пишу песни, играю на гитаре. Очень люблю гулять по разным интересным местам или занять вечер задушевными разговорами под бокальчик вина.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.