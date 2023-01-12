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Москва
Люблю активный отдых, походы, велосипед и волейбол.
Москва
Профиль пользователя Aliya7
О себе
Люблю активный отдых, походы, велосипед и волейбол.
Большой фанат кинематографа - могу болтать о нем бесконечно.
Еще очень люблю мангу и аниме
Люблю симфонические концерты
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
Участие в других событиях
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