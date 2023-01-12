Москва

Профиль пользователя Aliya7

О себе Люблю активный отдых, походы, велосипед и волейбол.

Большой фанат кинематографа - могу болтать о нем бесконечно.

Еще очень люблю мангу и аниме

Люблю симфонические концерты

Была в сети на прошлой неделе

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