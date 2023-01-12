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Москва
Профиль пользователя Aliya7

фото пользователя Aliya7

О себе

Люблю активный отдых, походы, велосипед и волейбол.
Большой фанат кинематографа - могу болтать о нем бесконечно.
Еще очень люблю мангу и аниме
Люблю симфонические концерты

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового

Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 50 участников

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