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Санкт-Петербург
Профиль пользователя alisqueal

фото пользователя alisqueal

О себе

Совсем недавно переехала жить в Санкт-Петербург :3
Была бы рада новым знакомствам и общению
(касается девушек )

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🎮 Видеоигры

Не нравится:

✝️ Религия💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 116 участников

маленькое фото пользователя Lizliz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Новые знакомства это так прекрасно

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в красивом месте,пообщаться,пофоткаться

Откликнулось 9 участников

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