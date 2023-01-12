Ищу такую же высокую подругу 🤣Мне 31 год Татуированная атеистка , толерантна - политика не мое) Иногда могу утонуть в книгах или играх , и потом забыть на пол года Учусь играть на гитаре- пытаюсь Люблю гулять со стаканчиком кофе Караокееееее Очень хочу поспать в Стамбул,Грузию Люблю готовить, много смеюсь и часто глупо Могу уснуть на середине фильма, обожаю старый Дисней Сама в разводе, поэтому историями о неудавшихся свиданиях обеспечу Люблю собак и лошадей Люблю принимать гостей , и танцевать в наушниках Ну и люблю кофе )

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Ищу подругу , переехала много работала где искать подруг не знаю )

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