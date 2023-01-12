Москва
Профиль пользователя Alishkaaaa
О себе
Ищу такую же высокую подругу 🤣Мне 31 год
Татуированная атеистка , толерантна - политика не мое)
Иногда могу утонуть в книгах или играх , и потом забыть на пол года
Учусь играть на гитаре- пытаюсь
Люблю гулять со стаканчиком кофе
Караокееееее
Очень хочу поспать в Стамбул,Грузию
Люблю готовить, много смеюсь и часто глупо
Могу уснуть на середине фильма, обожаю старый Дисней
Сама в разводе, поэтому историями о неудавшихся свиданиях обеспечу
Люблю собак и лошадей
Люблю принимать гостей , и танцевать в наушниках
Ну и люблю кофе )
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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