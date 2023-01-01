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Москва
Москва
Профиль пользователя AlisaAly
О себе
Хочу найти подругу, с которой можно провести время вечер , поговорить , обсудить, посидеть в кафе, заняться чем то общим
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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