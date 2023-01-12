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Москва
Профиль пользователя Alisa_lisa

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О себе

В поисках классного душевного общения! О себе: немного чудачка, но зато веселая

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения📚 Книги🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность
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