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Москва
Москва
Профиль пользователя Alisa_lisa
О себе
В поисках классного душевного общения! О себе: немного чудачка, но зато веселая
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения📚 Книги🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь
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