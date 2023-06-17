⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Alisa1994
О себе
Очень бы хотелось найти тёплое, дружеское общение. Встречаться с новыми интересными людьми, проводить время, как за чашечкой чая/кофе, так и в кино, на концерте и т.д.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам