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Москва
Профиль пользователя Alisa1994

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О себе

Очень бы хотелось найти тёплое, дружеское общение. Встречаться с новыми интересными людьми, проводить время, как за чашечкой чая/кофе, так и в кино, на концерте и т.д.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

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