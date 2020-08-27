Книгоголик - читаю запоями, в основном фантастику и детективы, но и другие жанры уважаю. Езжу на велосипеде, стараюсь вести здоровый образ жизни, но далеко не всегда получается. Добрый, отзывчивый, неконфликтный и немного ранимый человек. Не приемлю негатив в общении, верю, что в каждом человеке есть что-то хорошее и особенное. Но не поддерживаю общение с людьми, чье общение сводится к попытками унизить окружающих, даже в виде шуток и сарказма. Из интересного - совсем не матерюсь, но окружающих не воспитываю.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

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