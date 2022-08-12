Москва
Профиль пользователя alinmusin
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!
Москва → Другое
Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.
Москва → Другое
Где нибудь потусить, выпить или покурить, почитать рэпчик, потанцевать
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