Москва
Профиль пользователя alinmusin

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Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Тусить кто хочет? ✨✨✨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя w1ldrush
Москва → Другое

Настолки вечером

Москва → Другое

Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!

маленькое фото пользователя Yuri_Muskat
Москва → Другое

Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.

маленькое фото пользователя diplayne
Москва → Другое

Где нибудь потусить, выпить или покурить, почитать рэпчик, потанцевать

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