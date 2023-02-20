Москва
Профиль пользователя alinkkw

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О себе

приветики:)
ищу обычное общение по интернету.
пока что не могу рассказать о себе полностью, потому что мысли начинают путаться🤠
думаю,в переписке все пойдёт как по маслу хехе
не студентка, я работаю на фотостудии, а так же танцую!)
я не из Москвы пля

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

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