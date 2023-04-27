Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия

Москва → Другое Едем в коттедж с 25-27 августа своей дружной коммуной🔥🔥🔥

Москва → Другое Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Москва → Другое Я хочу выпить, кто составит компанию? Срочно!

Москва → Другое Недавно переехала в Москву ❤️

Москва → Другое В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍

Москва → Другое найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Москва → Другое Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.