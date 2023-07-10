Привет, Алина, мне 21, как поет Шуфутинский про 3 сентября, так и я, ведь в этот день я родилась 🐣 Очень люблю общаться с людьми, всегда заряжаю их своей энергией, а они меня своей) Работаю и люблю свою работу, она связана с машинами и креативом, рассказать ?) Учусь, но не так люблю свою учебу 🤭 Прохожу разного вида курсы, люблю узнавать что-то новое) Всю жизнь занималась спортом, но из-за работы и учебы немного пришлось прерваться, ищу единомышленников сходить поиграть в теннис, волейбол, побегать, я за любой спортивный кипиш) А еще я очень люблю детей, у меня 3 прекрасные сестрички 🥰 Ты со мной?)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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