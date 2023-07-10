Москва
Профиль пользователя Alinka_451
О себе
Привет, Алина, мне 21, как поет Шуфутинский про 3 сентября, так и я, ведь в этот день я родилась 🐣
Очень люблю общаться с людьми, всегда заряжаю их своей энергией, а они меня своей)
Работаю и люблю свою работу, она связана с машинами и креативом, рассказать ?)
Учусь, но не так люблю свою учебу 🤭
Прохожу разного вида курсы, люблю узнавать что-то новое)
Всю жизнь занималась спортом, но из-за работы и учебы немного пришлось прерваться, ищу единомышленников сходить поиграть в теннис, волейбол, побегать, я за любой спортивный кипиш)
А еще я очень люблю детей, у меня 3 прекрасные сестрички 🥰
Ты со мной?)
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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