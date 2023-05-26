Уже пол года живу в москве, но изза нагруженности так и не нашла новых людей. Предлагаю потратить пушкинскую карту, изучить бары или просто погулять по вечерней москве. Очень хочу на каток!

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

Москва → прогуляться, перекусить Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Сходить в театр по Пушкинской карте🍓

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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