Москва
Профиль пользователя alinblinl
О себе
Уже пол года живу в москве, но изза нагруженности так и не нашла новых людей.
Предлагаю потратить пушкинскую карту, изучить бары или просто погулять по вечерней москве.
Очень хочу на каток!
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Ищу подругу выпить вина 😅
Сходить в театр по Пушкинской карте🍓
Прогуляться по Москве, пофоткаться ☺️
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.