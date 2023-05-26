Москва
Профиль пользователя alinblinl

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фото #2 пользователя alinblinl

О себе

Уже пол года живу в москве, но изза нагруженности так и не нашла новых людей.
Предлагаю потратить пушкинскую карту, изучить бары или просто погулять по вечерней москве.
Очень хочу на каток!

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляемся, посплетничаем, пофоткаемся)

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подругу

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Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Palina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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Москва → Другое

Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

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Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Сходить в театр по Пушкинской карте🍓

маленькое фото пользователя Rafa77
Москва → Другое

Прогуляться по Москве, пофоткаться ☺️

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