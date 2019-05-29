Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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Москва → Другое Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.