Всем привет. Меня зовут Алина, мне 23 года, работаю в сфере стратегического консалтинга. Переехала в Москву недавно, поэтому испытываю нехватку дружеского общения. Буду рада найти подруг в новом городе для совместных прогулок, бесед, походов в театр/кино, на концерт, путешествий, да куда угодно)) поддержу любую авантюру😅

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия

Москва → Другое В кафе или караоке

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.