Москва
Профиль пользователя AlinaGr99
О себе
Всем привет. Меня зовут Алина, мне 23 года, работаю в сфере стратегического консалтинга. Переехала в Москву недавно, поэтому испытываю нехватку дружеского общения. Буду рада найти подруг в новом городе для совместных прогулок, бесед, походов в театр/кино, на концерт, путешествий, да куда угодно)) поддержу любую авантюру😅
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Пишите, если хотите пообщаться
В кафе или караоке
Выбраться вечерком в летний кинотеатр
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.