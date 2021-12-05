Москва
Профиль пользователя AlinaGr99

фото пользователя AlinaGr99

О себе

Всем привет. Меня зовут Алина, мне 23 года, работаю в сфере стратегического консалтинга. Переехала в Москву недавно, поэтому испытываю нехватку дружеского общения. Буду рада найти подруг в новом городе для совместных прогулок, бесед, походов в театр/кино, на концерт, путешествий, да куда угодно)) поддержу любую авантюру😅

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять вместе в парке

Участие в других событиях

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Найти подругу

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

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Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

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Выбраться вечерком в летний кинотеатр

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