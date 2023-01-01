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Москва
Профиль пользователя AlinaAW

фото пользователя AlinaAW

О себе

Я фотограф, фотографирую предметку и людей
На досуге иногда пишу сценарии.
Хожу в зал, люблю спонтанно уезжать в различные города )

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 69 участников

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