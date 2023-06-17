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Москва
Профиль пользователя Alina_Wolfrahm

фото пользователя Alina_Wolfrahm

О себе

Тот самый человек, который показывает всем фотки своих котов 🤗
Слушаю старый русский рок, читаю фантастику и фанфики. Обязательно подойду к человеку или собаке на улице, если увижу что нужна помощь.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулись 42 участника

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