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Москва
Тот самый человек, который показывает всем фотки своих котов 🤗
Москва
Профиль пользователя Alina_Wolfrahm
О себе
Тот самый человек, который показывает всем фотки своих котов 🤗
Слушаю старый русский рок, читаю фантастику и фанфики. Обязательно подойду к человеку или собаке на улице, если увижу что нужна помощь.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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