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Москва
Профиль пользователя Alina_SV

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фото #2 пользователя Alina_SV

О себе

Алина, 23 года. Люблю пешие прогулки, фоткаться, вкусно кушать, болтать)
Ищу того, с кем можно и в сети пообщаться и лично встретиться.
В приложении недавно, пользоваться особо не умею😀

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → другое
Сходить на танцы

Участие в других событиях

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
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найти подруг 💘💘💘
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Москва → Другое
Рада новым знакомствам
маленькое фото пользователя DariaKo
Москва → Другое
Хочу найти подругу
маленькое фото пользователя Marga
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву ❤️
маленькое фото пользователя s.v.e.t.a
Москва → Другое
найти подруг для душевного общения
маленькое фото пользователя Karina.sk
Москва → Другое
ищу подруженек 🩷🩷
маленькое фото пользователя soniafan
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️
маленькое фото пользователя Olaaa
Москва → Другое
Как насчет погулять в центре и сделать фото?✨✨
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