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Москва
Москва
Профиль пользователя alina_nikitina
О себе
Занимаюсь в зале, хожу на растяжку, веду блог в инстаграме, люблю животных, уют, изучать новое <3
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Выпить в баре
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