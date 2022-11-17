Москва
Профиль пользователя alina_kov
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Москва → Другое
найти подружку/подружек
Москва → Другое
Прогулка по Москве
Москва → Другое
Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать
Москва → Другое
Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память
Москва → Другое
Сходить в ресторан
Москва → Другое
Ищу подруг в Москве.
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