Москва
Профиль пользователя alina_kov

фото пользователя alina_kov
фото #2 пользователя alina_kov

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться

Только для девушек

Участие в других событиях

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Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

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Ищу подругу/подруг 🫶🏻

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найти подружку/подружек

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Прогулка по Москве

маленькое фото пользователя IANINA
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Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

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маленькое фото пользователя Angel04
Москва → Другое

Ищу подруг в Москве.

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