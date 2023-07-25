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Москва
Зашла на госуслуги, а там оказывается нет функции "найти друзей после 20" Поэтому решила прийти сюда🙃
Москва
Профиль пользователя Alina_art
О себе
Зашла на госуслуги, а там оказывается нет функции "найти друзей после 20" Поэтому решила прийти сюда🙃
Нравится заниматься ногтями, особенно накладными. Слушаю к-поп (скз❤). Люблю гулять, да и вообще какой-либо движ🌚
Нравится смотреть дорамы жанра бл
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт
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