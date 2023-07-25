О себе

Зашла на госуслуги, а там оказывается нет функции "найти друзей после 20" Поэтому решила прийти сюда🙃

Нравится заниматься ногтями, особенно накладными. Слушаю к-поп (скз❤). Люблю гулять, да и вообще какой-либо движ🌚



Нравится смотреть дорамы жанра бл