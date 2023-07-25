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Москва
Профиль пользователя Alina_art

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О себе

Зашла на госуслуги, а там оказывается нет функции "найти друзей после 20" Поэтому решила прийти сюда🙃
Нравится заниматься ногтями, особенно накладными. Слушаю к-поп (скз❤). Люблю гулять, да и вообще какой-либо движ🌚

Нравится смотреть дорамы жанра бл

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян
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