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Москва
Москва
Профиль пользователя Alina_10
О себе
Эмоциональная,веселая,люблю заниматься спортом,в свободное время люблю ходить по кафе,ресторанам 🕊️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎮 Видеоигры
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