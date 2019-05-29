Москва
Профиль пользователя Alina91

фото пользователя Alina91
фото #2 пользователя Alina91

О себе

Очень люблю театры, кино, да и в целом гулять по Москве) В хорошую погоду нравится кататься на самокате или велосипеде. Зимой на коньках. Ещё хочу научиться ездить на сноуборде.

Профиль обновлён 11 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Участие в других событиях

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Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

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Сходить на прогулку покататься на велосипедах

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Найти подругу для совместных походов куда угодно

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Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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Ищу близких по духу подруг)

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