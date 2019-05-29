Москва
Профиль пользователя Alina91
О себе
Очень люблю театры, кино, да и в целом гулять по Москве) В хорошую погоду нравится кататься на самокате или велосипеде. Зимой на коньках. Ещё хочу научиться ездить на сноуборде.
Профиль обновлён 11 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Прогуляться по центру Москвы
Прогуляться
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Хочу найти подружку
Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…
Ищу близких по духу подруг)
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