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Москва
Меня зовут Алина, 21 год
Москва
Профиль пользователя Alina2408
О себе
Меня зовут Алина, 21 год
Люблю читать книги, гулять по новым местам, смотреть фильмы/сериалы , раньше рисовала картины по номерам , все никак не могу купить , чтобы заняться снова это нравилось очень😅
Ну и в целом люблю поболтать на разные темы)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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