О себе

Меня зовут Алина, 21 год

Люблю читать книги, гулять по новым местам, смотреть фильмы/сериалы , раньше рисовала картины по номерам , все никак не могу купить , чтобы заняться снова это нравилось очень😅

Ну и в целом люблю поболтать на разные темы)