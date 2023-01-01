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Москва
Профиль пользователя Alina2408

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О себе

Меня зовут Алина, 21 год
Люблю читать книги, гулять по новым местам, смотреть фильмы/сериалы , раньше рисовала картины по номерам , все никак не могу купить , чтобы заняться снова это нравилось очень😅
Ну и в целом люблю поболтать на разные темы)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

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