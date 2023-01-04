Москва
Профиль пользователя Alina153

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О себе

Не умею общаться с людьми, но очень хочу обучиться этому✌️

Профиль обновлён 22 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Marisol
Екатеринбург → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

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Го общаться?

маленькое фото пользователя mirabinlis
Липецк → Другое

Хочу найти друзей/подругу

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маленькое фото пользователя Uzui10gen
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Я хочу бутерброд

маленькое фото пользователя Vimzon
Челябинск → Другое

Обычное бытейское

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Обо всём о чём можно....

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