Москва
Профиль пользователя Alina153
О себе
Не умею общаться с людьми, но очень хочу обучиться этому✌️
Профиль обновлён 22 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
обсудим интересы?
Москва → Другое
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Челябинск → Другое
Го общаться?
Липецк → Другое
Хочу найти друзей/подругу
Ставрополь → Другое
Ставрополь
Москва → Другое
Я хочу бутерброд
Челябинск → Другое
Обычное бытейское
Москва → Другое
Обо всём о чём можно....
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