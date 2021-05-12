Москва
Профиль пользователя Alina1102

фото пользователя Alina1102
фото #2 пользователя Alina1102

О себе

Живу с молодым человеком ❤️

Ищу подруг или пару, для совместного отдыха, общения , играем в онлайн игры , работаем

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Москва → пообщаться

Ищу подругу

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Karinella
Москва → Другое

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.