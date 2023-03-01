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Москва
Профиль пользователя Alina10

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О себе

Люблю гулять и посещать новые места; смотреть юмористические передачи, ходить на Stand Up и концерты; читать мангу и пробовать необычные вкусы мороженого

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Сочи → активный отдых

Посетить Белые скалы

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