Москва

Профиль пользователя Alina10

О себе Люблю гулять и посещать новые места; смотреть юмористические передачи, ходить на Stand Up и концерты; читать мангу и пробовать необычные вкусы мороженого

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