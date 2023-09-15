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Москва
Профиль пользователя Alina0309

фото пользователя Alina0309

О себе

Тг @Alina039

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поход в кино театр музеи прогулка по Москве

маленькое фото пользователя Lana095
маленькое фото пользователя Daria19039
маленькое фото пользователя Anny4
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя katrin123

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми для общения и прогулок

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Study_naya

Москва → другое

Ищу подруг в Москве)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Janebely

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя anutikcs

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу или подруг, вместе получать новые впечатления

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя masyanyas

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства / подруг 😍

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться сходить куда то пишите )))

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

найти подружку, с которой будем ходить на всякие шоу в качестве массовки

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Hopper

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть за чашкой кофе с обсуждением обо всем на свете ❤️

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя MMary

Москва → сходить на мероприятие

Хочу сходить в театр, музей, на выставку. Кто составит компанию?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Yanayam

Москва → собрать компанию

ФУТБОЛ матч Динамо-Спартак

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Pbrk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по красивым местам, паркам ☀️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tanya321

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми, погулять, сходить куда-нибудь)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя arina_ryaba

Москва → пообщаться

я тут уже запуталась куда жмать…давайте дружить!! 😇😇

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружек 🫶🏻

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Valeria.m

Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Amaly

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, посидеть в кафе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

просто погулять и хорошо провести время

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Yyyy999

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку ,выпить по бокалу вина

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → прогуляться, перекусить

Подруг-мам с детьми 1-7 лет

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Leeesya

Москва → активный отдых

Идём гулять :)))

Откликнулся 1 участник

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