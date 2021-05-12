Привет. Я очень хороший слушатель, могу выслушать и поддержать. Так же сама любитель поболтать. Я люблю изучать и узнавать что то новое, пробовать разную еду, ходить на выставки. В данный момент стараюсь заниматься саморазвитием, начинаю обращать внимание на свое питание, стараюсь внедрить привычку заниматься йогой по утрам, проводить время без алкоголя и просто радоваться жизни 🧿 Я работаю 5/2. Буду рада выбираться погулять после работы и по выходным

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.