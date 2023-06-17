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Москва
Москва
Профиль пользователя AliceRose
О себе
Выставки, современное искусство. Рок-концерты. Театры. Пешие прогулки по центру Москвы. Модные рестораны. Фотопрогулки. Кальян и бары. Тусовки и светские мероприятия.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📺 Политика🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога
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