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Москва
Профиль пользователя AliceRose

фото пользователя AliceRose

О себе

Выставки, современное искусство. Рок-концерты. Театры. Пешие прогулки по центру Москвы. Модные рестораны. Фотопрогулки. Кальян и бары. Тусовки и светские мероприятия.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📺 Политика🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, и кофе!

маленькое фото пользователя Baron
маленькое фото пользователя KopM
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Шоу барабанщиков Vasiliev groove в баре.Техника безопасности.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходной 2.0. Балаган. Совместный отдых.

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя VictoriaAS

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → другое

Хочу найти content buddy

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя khalilovaelina

Москва → сходить на мероприятие

пойти на арт-маркет болото, напокупать там безделушек и сходить на творческие мк

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя SSToni

Москва → собрать компанию

Старый добрый треп по душам в баре с незнакомцем то что мне нужно в эту пт А вам

Откликнулось 5 участников

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