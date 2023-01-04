Москва
Профиль пользователя Aliceee
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Москва → Другое
Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!
Москва → Другое
Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать
Москва → Другое
На пляж хочу 🥰
Москва → Другое
Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾
Москва → Другое
Может погуляем как нибудь? Плюс если ты ценитель хорошего алкоголя 🫠🫠
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.