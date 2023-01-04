Москва
Профиль пользователя Aliceee

фото пользователя Aliceee
фото #2 пользователя Aliceee
фото #3 пользователя Aliceee

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LinaG
Москва → Другое

Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

маленькое фото пользователя vikelni
Москва → Другое

Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!

маленькое фото пользователя SashaTemberg
Москва → Другое

Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать

маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое

На пляж хочу 🥰

маленькое фото пользователя megsaf
Москва → Другое

Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾

маленькое фото пользователя 6Darya6
Москва → Другое

Может погуляем как нибудь? Плюс если ты ценитель хорошего алкоголя 🫠🫠

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.