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Москва
Профиль пользователя Alice21

фото пользователя Alice21

О себе

Люблю фото, активный отдых, психологию

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vladimir94

Керчь → активный отдых

Покататься на велосипедах

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Aisha_31

Керчь → прогуляться, перекусить

Найти друзей, прогуляться, побеседовать на разные темы

Откликнулся 1 участник

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