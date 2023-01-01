⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Alice0_0
О себе
У меня довольно много различных хобби, в последнее время сильно увлекает психология, рисование, вейк серф и чтение
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам