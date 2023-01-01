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Москва
Профиль пользователя Alice0_0

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О себе

У меня довольно много различных хобби, в последнее время сильно увлекает психология, рисование, вейк серф и чтение

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно💨 Кальян🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти интересных собеседников для того, чтоб не было одиноко❤️

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Откликнулись 3 участника
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