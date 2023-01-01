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Москва
Профиль пользователя Ali0808

фото пользователя Ali0808

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → пообщаться

Просто хочу общаться и поговорить и найти друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулся 381 участник

маленькое фото пользователя Maria345

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, сходить в кино, на прогулку

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Viima

Москва → пообщаться

Ищу просто человека для интересной беседы о чем угодно

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Irissy

Москва → сходить на мероприятие

кинотеатр Художественный, фильм Дворец

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Zxcvbnmaem

Москва → другое

Хочу подружиться с кем не Будь и обшаться Од души😊🤗

Откликнулось 6 участников

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