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Москва
Профиль пользователя algonchik

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

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✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры💨 Кальян

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