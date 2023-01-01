⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя algonchik
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры💨 Кальян
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам