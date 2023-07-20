Москва
Профиль пользователя AlexTTX4
О себе
Готов к любому движу, главное найти время 🙃
Пока что времени полно!
Творчество и развлечение в приоритете 👍
Но готов пробовать что-то новое и необычное. Главное что-бы было весело и не больно 😅
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Пойти гулять прям сейчас
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
На выставку, в парк
Скучно дома. Вытащите куда-нибудь :(
Ищу компанию на выходные
Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время
Общение, хочу найти подруг и друзей🤗
Пообщаться, поиграть в настольные игры
Район Некрасовка.Кому скучно ...
На выставку картин малоизвестных художников.
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