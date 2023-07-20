Готов к любому движу, главное найти время 🙃 Пока что времени полно! Творчество и развлечение в приоритете 👍 Но готов пробовать что-то новое и необычное. Главное что-бы было весело и не больно 😅

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Москва → Другое Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время

Москва → Другое На выставку, в парк

Москва → Другое Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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