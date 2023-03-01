Москва
Профиль пользователя Alextog

фото пользователя Alextog

О себе

Катаюсь на велосипеде.
Нравится бывать в новых, интересных местах.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Хочу пойти на концерт Radio Tapok 28.07.23, ищу компанию

Москва → прогуляться, перекусить

доехать вместе на электричке от Нижегородской до Железнодорожного

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
Москва → Другое

Поиграть в бильярд 🎱

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.