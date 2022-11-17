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Москва
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Москва
Профиль пользователя Alexsa_gri
О себе
Найти подружек в Москве🫶🏻
Недавно переехала в Москву, работаю в инвестиционно-девелоперской компании маркетологом
Из интересов: танцы, дайвинг, недвижимость, маркетинг, спорт и саморазвитие☺️
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
Участие в других событиях
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