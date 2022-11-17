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Москва
Профиль пользователя Alexsa_gri

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О себе

Найти подружек в Москве🫶🏻

Недавно переехала в Москву, работаю в инвестиционно-девелоперской компании маркетологом

Из интересов: танцы, дайвинг, недвижимость, маркетинг, спорт и саморазвитие☺️

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 175 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 115 участников

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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